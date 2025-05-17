شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود راغبالسبت، 17 مايو 2025 08:00 ص
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.
ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.
وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:الطقس فى القاهرة
العظمى 40 درجة.
الصغرى 23 درجة.الطقس فى الإسكندرية
العظمى 29 درجة.
الصغرى 21 درجة.
العظمى 25 درجة.
الصغرى 19 درجة.
العظمى 46 درجة.
الصغرى 26 درجة.
العظمى 46 درجة.
الصغرى 27 درجة.
العظمى 47 درجة.
الصغرى 28 درجة.
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