شكرا لقرائتكم خبر عن فئات تركب القطارات مجانًا أو بنص التذكرة؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من المواطنين عن التخفيضات المتاحة في تذاكر قطارات السكة الحديد، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا والراغبة في التنقل بتكلفة مخفضة، وبالفعل توفر هيئة السكك الحديدية تخفيضات كبيرة ومجانية لفئات محددة.

الفئات المستفيدة من تخفيضات أو مجانية تذاكر القطارات:- محارب قديم والمرافق (إن وُجد): خصم 75%.- ضباط الجيش والشرطة: خصم 50%.- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية: خصم 50%.- مصابو وأسر شهداء الشرطة: خصم 50%.- ذوي الاحتياجات الخاصة: خصم 50%.- مجموعات الشباب والرياضة: من 1 إلى 19 فردًا: خصم 50%، أكثر من 19 فردًا: خصم 66.6%.- الهلال الأحمر والصليب الأحمر: خصم 50%.- مصابو وأسر شهداء الثورة: خصم 50%.- مرضى الأورام السرطانية: ركوب مجاني 100%.- الأطفال الصم: ركوب مجاني 100%.- الأطفال من 4 حتى 10 سنوات: خصم 50%.- أصحاب المعاشات فوق الـ60 عامًا: خصم 50%.- من تجاوز 70 عامًا: ركوب مجاني بالدرجات العادية.