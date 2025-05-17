شكرا لقرائتكم خبر عن وقت الفجر أفضل أوقات المذاكرة وإضاءة الغرفة.. نصائح طبية للمذاكرة السليمة والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الدكتورة نجلاء على عطيه أحمد - أستاذ باحث مساعد – قسم الهرمونات - معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية - المركز القومي للبحوث عددا من النصائح للمذاكرة:

وأوضحت فى نشرة طبية صادرة عن المركز القومى للبحوث، أن أفضل أوقات المذاكرة وقت الفجر، وتحديدا من الساعة الرابعة فجرا إلى الثامنة مساءً، لأن هرمون الكورتيزون يكون في أعلى مستوى له فهو ينشط الجسم ويحسن الاستيعاب.

ـ بعد الرابعة عصرا إلى السادسة مساء، حيث يزداد إفراز الهرمونات المنشطة في هذا التوقيت، وقبل إفراز هرمون النوم الميلاتونين.

ـ تجنب المذاكرة بعد تناول الطعام مباشرة، خاصة الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون، لأن التركيز يقل نظرا لقلة كمية الدم المتجه للمخ، حيث يتجه معظمه نحو الجهاز الهضمي.

ـ اتباع نظام غذائي صحي وتناول نظام غذائي متوازن مليء بالبروتينات والفيتامينات وتناول الأسماك، والإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، والمكسرات في وجبة الإفطار أو العشاء لأنها تساعد على التركيز وتزيد الاستيعاب.

ـ اختيار مكان مناسب للمذاكرة، بحيث يحتوي على كرسي مريح حتى لا يكون مصدرا للتشتيت، فضلا عن ضرورة تهوية الغرفة لمقاومة النعاس ولتجديد الأكسجين فيها، لأنه يصل إلى خلايا المخ ما يسهم في زيادة درجة الانتباه.

ـ يجب أن تكون إضاءة غرفة المذاكرة جيدة، لأن الإضاءة الجيدة تقلل من إجهاد العين، وتتغلب على الشعور بالنعاس أثناء المذاكرة.

ـ استمتع بحياتك: طريقة أخرى للحفاظ على مستوى طبيعي من الكورتيزول هي ببساطة أن تكون سعيدًا مما يساعد فى انخفاض ضغط الدم، ومعدل ضربات قلب صحية وجهاز مناعة قوي.

ـ احصل على ما يكفي من النوم.