شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتوجه إلى بغداد اليوم لحضور القمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد، وذلك للمشاركة في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى سيقوم بإلقاء كلمة مصر خلال القمة، حيث يستعرض رؤية مصر بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي.