شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالأردن براتب 350 دينارا شهريا.. إنشاءات وتربية دواجن أبرز المجالات والان مع تفاصيل الخبر

تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على عدد من فرص العمل لعمالة مصرية بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (إنشاءات – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينار أردني كل شهر.



وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص على المهن الآتية:

- عمال بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.

- عامل تربية دواجن.

- عمال بمصنع زجاج.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021 ، و أن يكون خاليا من فيروس سي.

علما بأن التقديم، قد بدأ من الأربعاء الماضى ومستمر ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :اضغط هنا

