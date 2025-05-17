شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بالأردن براتب 350 دينارا شهريا.. إنشاءات وتربية دواجن أبرز المجالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبسالسبت، 17 مايو 2025 06:00 ص
تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على عدد من فرص العمل لعمالة مصرية بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (إنشاءات – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و350 دينار أردني كل شهر.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص على المهن الآتية:
- عمال بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.
- عامل تربية دواجن.
- عمال بمصنع زجاج.
وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل، أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021 ، و أن يكون خاليا من فيروس سي.
علما بأن التقديم، قد بدأ من الأربعاء الماضى ومستمر ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :اضغط هنا
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