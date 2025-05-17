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%92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين

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  • %92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين 1/2
  • %92 من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين 2/2

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.

وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة، بينما عارض 8% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط عصابات الاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية مزيفة.


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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