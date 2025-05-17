شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 17 مايو 2025، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

واعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 مايو يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 5-7 درجات، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية