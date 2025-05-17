شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من جرثومة المعدة.. نصائح هامة من هيئة الدواء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرون عن كيفية الوقاية من جرثومة المعدة، خاصة مع تزايد الحالات المرتبطة بها وتأثيرها على الصحة العامة، وفي هذا السياق، وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من الإرشادات الصحية الفعالة، لتقليل فرص الإصابة:

1. غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد استخدام الحمام وقبل الأكل، لتجنب انتقال البكتيريا.

2. تنظيف الطعام جيدًا وطهيه بأمان، لضمان التخلص من أي ملوثات أو بكتيريا ضارة.

3. الحرص على أن تكون مياه الشرب نظيفة وآمنة تمامًا، لأن الماء الملوث أحد الطرق الرئيسية لانتقال العدوى.

جدير بالذكر أن إتباع هذه النصائح يساهم بشكل كبير في حماية الجهاز الهضمي والوقاية من واحدة من أكثر العدوى البكتيرية انتشارًا.