شكرا لقرائتكم خبر عن موعد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لتنظيم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، التي تنطلق الشهر الجاري، وذلك بتجهيز اللجان وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسى وتوفير الإضاءة اللازمة، لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على الوجه الأكمل.

ووفقًا للجداول، تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لطلاب الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم) يوم 31 / 5 / 2025 وتنتهي يوم 4 / 6 / 2025.

وحددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، مشددة على عدم السماح بدخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، أو اصطحاب أى كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل اللجان.

ونبهت المدارس على ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كاف، وعدم السماح باستخدام المزيل بورقة الامتحان، والكتابة بقلم جاف أزرق اللون فقط، والتأكد من قراءة وفهم الأسئلة قبل الإجابة عليها، والالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المديريات التعليمية بضرورة التصدى لمحاولات الغش، ومحاسبة أى طالب يقوم بتصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش الإلكترونى، مشيرة إلى أن انضباط الامتحانات مسئولية المديريات التعليمية والإدارات ورؤساء اللجان وسيتم متابعة عقد الامتحانات بشكل منضبط من خلال الوزارة، موضحة أن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفة الفنية وستكون واضحة ومحددة ولا تحمل تعقيدات أو ألغازًا.