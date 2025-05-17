شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. متحف آثار الغردقة يستقبل زواره مجاناً بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل متحف آثار الغردقة، غداً الأحد، زواره مجاناً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمتاحف، الموافق 18 مايو من كل عام، حيث تقدم إدارة المتحف بعض الأنشطة المختلفة لإسعاد الزائرين من الكبار والأطفال.

يذكر أن متحف الغردقة افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فى نهاية فبراير من عام 2020 وتحديدا يوم 29 فبراير 2020، وهو أول متحف تأسسه وزارة السياحة والآثار بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتبلغ المساحة الإجمالية للمتحف 22 ألفا و500 متر، تضم المنطقة التجارية 12 ألف متر، وتبلغ منطقة العرض المتخفى 1800 متر على دورين.

ويضم مسرح رومانى جارى تشغيله وبه قرابة 1400 قطعة أثرية من عصور قبل التاريخ إلى العصر الحديث " محمد على "، كذلك به 11 ممرا بالصالات و41 فترينة عرض وعرض خارجي واسلوب العرض تسلسل زمنى وموضوعى، بداية من العصر الفرعوني ، و9 ممرات مصر القديمة، القطعة الاساسية هى للملكة ميريت امون من الاسرة ال 19 ، وبه 3 قطع ملكية الملك تحتمس الثالث اعظم ملك محارب فى مصر صاحب 17 معركة .



