شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الإسرائيلى يعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جيش الاحتلال الإسرائيلى يؤكد أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة تم إطلاقها من اليمن، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وفى سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حدثا أمنيا صعبا جرى في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذكرت أن الحديث يدور عن تبادل لإطلاق نار كبير، وقد سُمع دوي انفجارات عديدة.

ودعت منصات للمستوطنين إلى الصلاة والدعاء للجنود في القطاع.