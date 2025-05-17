شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم تايلور سويفت من جديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحمل ضغينة تجاه النجمة العالمية تايلور سويفت، حيث ذكر موقع جاست جيرد، قائلا إنه بعد أن أعلنت تايلور دعمها لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس في سبتمبر 2024، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" قائلًا: "أنا أكره تايلور سويفت"، ثم عاد اليوم، بعد ثمانية أشهر لمهاجمتها مرة أخرى، حيث كتب ترامب عبر المنصة "هل لاحظ أحد أنه منذ أن قلت "أنا أكره تايلور سويفت"، لم تعد مثيرة ولها نفس الشهرة.

في سياق مختلف غابت النجمة العالمية تايلور سويفت وصديقها ترافيس كيلسي عن حفل ميت جالا 2025، وهو ما شكل صدمة للكثيرين من الوسط الفني العالمي، بعد أن كانت النجمة ضيفة للحدث الأضخم بشكل متواصل سنوياً.

ووفقاً لمصادر لموقع TMZ، فإن سويفت وكيلسي، يستغلان إجازتهما على أكمل وجه بهد انتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) ونهاية جولة Eras، وهو ما رجح المصدر أن سبب عدم حضور تايلور سويفت وترافيس كيلسي حفل ميت جالا هذا العام لسبب ضغوطاتهم.

وكانت قد تلقّت نجمة ميت جالا المخضرمة، البالغة من العمر 35 عامًا، وحبيبها نجم دوري كرة القدم الأمريكية، البالغ من العمر 35 عامًا أيضًا، دعوة لحضور أكبر ليلة في عالم الموضة هذا العام، لكنهما اضطرا للرفض بسبب جدول أعمالهما، وفقًا لمصادر لموقع TMZ.

سويفت وكيلسي، اللذان بدأت علاقتهما عام 2023، يستمتعان ببعض الوقت للراحة بعد انتهاء موسم دوري كرة القدم الأمريكية وجولة المغنية Eras

وصرح مصدر لمجلة "people" في أبريل: "إنهما يسافران بلا توقف ويستمتعان بذلك كثيرًا، إنهما يستمتعان بوقتهما معًا على أكمل وجه، كما يقضيان وقتًا ممتعًا مع أصدقائهما، إنها فترة مميزة بالنسبة لهما".



