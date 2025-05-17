شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: متابعة يومية لرفع الإشغالات والأنشطة المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أنه وجه باستمرار حملات رفع الاشغالات من الشوارع وخاصة منطقة وسط البلد والتى تضم القاهرة الخديوية، مشيرا إلى أنه حريص على منع الأنشطة المخالفة والخطرة بمنطقة القاهرة الخديوية.

وأضاف محافظ القاهرة لـ الخليج 365، أن هناك بعض المقاهى أغلقت بعض الشوارع ولكن تم تطبيق القانون وإزالة كل المخالفات والمتابعة اليومية هامة لمنع عودة الإشغالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه حرص على التواجد بعدد من الحملات التى استهدفت رفع الإشغالات ومخالفات المقاهى منها مناطق وسط القاهرة والزمالك وغيرها، كما وجه كل رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات وضبط الشارع لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.