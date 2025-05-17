شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. المجلس الرئاسي الليبى يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر محلية ليبية أن المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في طرابلس وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفى ذات السياق، كان قد استنكر مجلس النواب الليبي قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالرغم من التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية .

وعبر مجلس النواب عن آسفه الشديد من استخدام العنف لكتم صوت المواطن الحر، كما أكد مجلس النواب الليبي بأنه يجرى التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة.