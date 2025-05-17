شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. مجلس النواب الليبى يدعو الأعضاء إلى حضور جلسة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مجلس النواب الليبي يدعو جميع أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الإثنين المقبل لمناقشة التطورات الراهنة، وفقا لخبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية

وكان قد استنكر مجلس النواب الليبي قيام مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة المقالة، بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين بالرغم من التحذيرات الصادرة عن مجلس النواب وبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة فى ليبيا قبل انطلاق التظاهرات السلمية .

وعبر مجلس النواب عن آسفه الشديد من استخدام العنف لكتم صوت المواطن الحر، كما أكد مجلس النواب الليبي بأنه يجرى التنسيق مع مجلس الدولة بشكل مستمر وعاجل لاختيار شخصية وطنية لتشكيل حكومة جديدة تباشر عملها خلال الأيام القادمة، بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لتولي الرئاسة.

أكد مجلس النواب الليبي أن هذه الحكومة سقطت منذ ثلاث سنوات بموجب قرار سحب الثقة منها واليوم أسقطها الشعب وهي والعدم سواء.

ويُهيب مجلس النواب لكافة الجهات الأمنية بطرابلس بعدم التعرض للمتظاهرين السلميين وحمايتهم للتعبير عن مطالبهم المشروعة .

كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي المتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدا على ضرورة حضور أعضاء المجلس لجلسة الإثنين القادم بمقر المجلس بمدينة بنغازى.