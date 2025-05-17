شكرا لقرائتكم خبر عن يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت محافظة القليوبية ملتقي "توظيف مصر"، والذي تنفذه وزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، ومديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والذي يساهم في توفير الكثير من فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص، حيث يتم ملء الاستمارات الخاصة بالشركات المشاركة، وكذلك العمل علي تطبيق الحد الأدنى للأجور وارتفاع بمرتبات عدد من تلك الوظائف المطلوبة حسب الخبرة التي يتقدم بها الشباب للعمل.

ويرصد ”الخليج 365”، أبرز المعلومات حول ملتقى توظيف مصر الذي تم افتتاحه علي أرض القليوبية، والتي جاءت علي النحو التالي:

- يوفر الملتقي أكثر من 3715 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

- شارك بالملتقى أكثر من 30 شركة من شركات القطاع الخاص.

- تضم الشركات العارضة أكثر من 12 قطاعا بشركات القطاع الخاص.

- الوظائف المطلوبة منها 60% مؤهلات عليا و40% مؤهلات متوسطة.

- ملتقي "توظيف مصر" يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لدعم الشباب المصري وتمكينهم اقتصاديًا.

- هذه الملتقيات تستهدف سد الفجوة بين مؤهلات الشباب ومتطلبات سوق العمل.

- وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بملف التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل.

- الملتقى يستهدف خلق فرص حقيقية أمام الشباب تتيح لهم دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

- الملتقى بالقليوبية أحد ثمار التعاون البناء بين الدولة والقطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل تليق بالشباب الطموح.

- الشباب المتقدم للحصول علي فرص العمل يملأ استمارة التوظيف وبعد الفحص يتم التواصل لعمل المقابلة وتحديد الراتب.

- جميع فرص العمل التي توفرها الشركات المشاركة يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بها.

- هناك رواتب عالية لبعض الوظائف المعروضة وحسب خبرة المتقدم.