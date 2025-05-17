شكرا لقرائتكم خبر عن حركة فتح: خطة مصر وضعت أسس مهمة لإعمار غزة دون التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور زيد تيم الباحث السياسى وأمين سر حركة فتح، أتمنى فى ظل هذه الأوضاع التى تعانى منها المنطقة بشكل كامل بخصوص فلسطين بالتحديد وحرب الإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا الفلسطينى التى يقودها الاحتلال الإسرائيلى رغم كل القرارات الدولية التى لم ينفذها.

وأضاف زيد تيم، خلال مداخلة عبر زووم من أمستردام لقناة إكسترا نيوز، أن قمة القاهرة كانت قمة مهمة بامتياز وتم الموافقة على خطة مصرية واضحة المعالم، وضعت أسس مهمة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وعدم تهجير سكانه، ولكن يجب تسويق هذه الخطة بشكل جيد من كل العرب.

تابع زيد تيم، نحن فى وضع ملح لوقف الحرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، وتنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها، وأتمنى أن يصل الإخوة العرب فى القمة العربية ببغداد إلى وحدة اقتصادية مهمة ووحدة عسكرية فيما بينهما.