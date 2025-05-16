شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 147 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على 81 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بشركة للخدمات الاستشارية السعودية بالمملكة العربية السعودية، حتى مساء بعد غد الأحد، وذلك برواتب شهرية تبدأ من 5000 ريال وتصل إلى 11 ألف ريال شهريا.

دعت الشباب المتخصص في المجالات المطلوبة- تقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، علما بأن التقديم بدأ من الأربعاء الماضى الموافق 14-5-2025 ، ومن المقرر أن يستمر لمدة 5 أيام، أى حتى بعد غد الأحد.

مميزات فرص العمل الجديدة:

- الشركة تدفع بدل سكن 25% من الراتب الأساسي شهريا.

- دفع بدل انتقال ومكافأت نهاية خدمة.

- تأمين طبي.

- تذاكر سفر سنويا.