شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد توحيد غزة والضفة كجزء من الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، إنه فيما يخص ما يُعرف بـ «اليوم التالي» للحرب، وخاصة إدارة قطاع غزة، شدد على أن «هذا المسار حُسم سياسيًا في البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، والذي أكد أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا بد من توحيد النظام السياسي والقانوني وسلطة السلاح في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية».

وأشار في مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد أبوزيد على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك حاجة لترتيبات انتقالية قد تسبق استعادة الحكومة الفلسطينية السيطرة الكاملة على القطاع، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال قائمًا في غزة، وأنه لا بد من انسحاب كامل حتى تتمكن الحكومة من ممارسة مهامها.

أما عن الضفة الغربية، فأوضح رئيس الوزراء أن «ما يجري فيها من تصعيد وعمليات تهجير قسري، خاصة في شمال الضفة والمخيمات، لا ينفصل عن الهجوم الإسرائيلي على غزة والقدس، ويهدف في جوهره إلى إلغاء الوجود الفلسطيني برمّته».

وأضاف: «رغم القمع والدمار، إلا أن الشعب الفلسطيني يواصل نضاله، وقد أثبت أنه صامد ومتمسك بحقه في دولة مستقلة، حتى لو كان العدو يتمتع بقوة عسكرية أو اقتصادية أكبر».