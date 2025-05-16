شكرا لقرائتكم خبر عن موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق شمال قطاع غزة اليوم الجمعة موجة نزوح واسعة لمئات العائلات الفلسطينية، عقب مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلى أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين، فى قصف مدفعى وجوى عنيف ضرب أحياء سكنية مكتظة منذ ساعات الفجر.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الأهالى فرّوا من أحياء الدوار الغربى والعامودى والسلاطين وعزبة عبد ربه وتلة قليبو شمال بيت لاهيا، وسط دمار واسع وانعدام وسائل النقل، إذ اضطر كثيرون إلى السير على الأقدام أو استخدام عربات بدائية تجرها حيوانات.

وقال شهود عيان إن النازحين اضطروا إلى مغادرة منازلهم أو خيام الإيواء بشكل عاجل من دون اصطحاب ممتلكاتهم، خشية تعرضهم لمصير مماثل للضحايا الذين قضوا جراء الغارات الليلية التى استهدفت 11 منزلا مأهولا بالسكان فى مناطق متعددة من شمال القطاع.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، محمود بصل، أن طواقم الإنقاذ انتشلت جثامين 50 شهيدا منذ الفجر، فى حين يُعتقد أن أكثر من 50 آخرين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، مع تعذر الوصول إلى العديد من المواقع بسبب كثافة القصف وتردّى الوضع داخل القطاع.