شكرا لقرائتكم خبر عن لا صحة لنفوق 30% من الطيور.. شعبة الدواجن تؤكد استقرار الإنتاج والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، ما تردد مؤخرًا من أنباء غير دقيقة بشأن نفوق 30% من إنتاج الدواجن في مصر، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي مصادر موثوقة وتهدف إلى إثارة القلق في السوق المحلي دون مبرر.

وأوضح "السيد" أن الإنتاج الداجني يشهد انتظامًا واستقرارًا في مختلف أنحاء الجمهورية، دون وجود أي مؤشرات على أزمات أو تراجع في المعروض، مشيرًا إلى أن كميات الأعلاف متوفرة في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة، وهو ما يسهم في دعم استمرارية الإنتاج بصورة طبيعية.

وأضاف رئيس الشعبة أن أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 16 مايو 2025، تسجل استقرارًا واضحًا في المزارع، وهو ما يعد أكبر دليل على توازن السوق وعدم صحة مزاعم النفوق الجماعي.

وقال: "لو كان هناك بالفعل نسبة نفوق مرتفعة كما يشاع، لكنا شهدنا قفزات كبيرة في الأسعار نتيجة انخفاض المعروض، وهو ما لم يحدث."

وفيما يلي أسعار التداول المسجلة اليوم داخل المزارع:

الدواجن البيضاء: 89 جنيهًا للكيلو، بتنفيذ فعلي 88 جنيهًا

الدواجن الساسو: 88 جنيهًا للكيلو، بتنفيذ فعلي 87 جنيهًا

الكتكوت الأبيض: 28 جنيهًا

الكتكوت الساسو: 17 جنيهًا

أمهات بيضاء: 62 جنيهًا



واختتم سامح السيد، بدعوة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهات المعنية والشعبة تتابع الوضع عن لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك والمنتج على حد سواء.