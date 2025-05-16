شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تعليم القاهرة تعلن جداول البث المباشر لمراجعة مواد الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول مواعيد البث المباشر لمراجعة المواد الدراسية للشهادة الإعدادية فى جميع المواد الدراسية (نظام البوكليت) للفصل الدراسي الثانى 2025 /2024.

وأكدت المديرية بأن الهدف من البث هو تدريب الطلاب على كيفية كتابة البيانات، والشرح التفصيلي لمواصفات الورقة الإمتحانية، وكيفية الحل بطريقة سهلة ومبسطة، إلى جانب تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.