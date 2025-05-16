شكرا لقرائتكم خبر عن غارة كل 4 دقائق على قطاع غزة واستشهاد 103 على الأقل منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت السلطات الصحية فى قطاع غزة باستشهاد 103 فلسطينيين وإصابة أكثر من 200 شخص فى مجازر الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، فى حين كشفت صحيفة إسرائيلية عن معدل قياسي للغارات على القطاع.

وفي بيان لها، قالت وزارة الصحة فى غزة إن المستشفيات استقبلت 109 شهداء و216 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق اليوم، قالت مصادر طبية إن 75 شهيدا سقطوا في غارات منذ فجر اليوم، 64 منهم شمالي القطاع.

وقال مدير المستشفيات الميدانية في غزة إن هناك 120 مفقودا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع اليوم.

وفي رقم مفزع كشف اليوم، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن معدل غارات الاحتلال على قطاع غزة اليوم بلغ غارة كل 4 دقائق.

وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة الغارات أعلى حتى من تلك التي سجلت عشية العملية البرية في أكتوبر 2023.

وفي تحديث لحصيلة الشهداء والجرحى، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53 ألفا و119 شهيدا و120 ألفا و214 مصابا.

وذكرت الوزارة أن 2985 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 8173 منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف عدوانه في 18 آذار/مارس الماضي.