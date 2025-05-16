شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأشيرة زيارة السعودية تسمح بأداء فريضة الحج؟.. وزارة الحج تجيب والان مع تفاصيل الخبر

يتسأل العديد من زوار المملكة العربية السعودية، والحاملين لتأشير زيارة، عن إمكانية تأدية فرضة الحج، وزارة الحج السعودية أكدت أنه "باستثناء القادمين بتأشيرة الحج، فإن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج".

وأوضحت أن غرامة الحج بدون تصريح تصل إلى 20 ألف ريال سعودي غرامة، والحرامان من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

شرعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كعادتها السنوية، في رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة، مساء الثلاثاء الماضي، إيذاناً باقتراب موسم الحج وحرصاً على حماية الكسوة من التمزق جراء الزحام الذي يشهده الحرم المكي خلال هذه الفترة.

واستغرقت العملية نحو 4 ساعات متواصلة، وتمت بمشاركة 42 صانعاً من نخبة الحرفيين العاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، حيث رُفع الجزء السفلي من الكسوة بمقدار 3 أمتار، وتمت تغطيته بإزار قطني أبيض طوله 54 متراً، وعرضه 2.5 متر من الجهات الأربع. واستُخدم في هذا الإجراء السنوي 11 رافعة لضمان دقة التنفيذ وسلامة الكسوة.