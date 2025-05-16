شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض نشاط رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 10 إلى 16 مايو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات، وجولات وافتتاحات للمشروعات القومية.

واستعرضت الإنفوجرافات، الجولة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، حيث تفقد خلالها عددًا من المصانع في مجالات متنوعة، من بينها صناعة السكك الحديدية، كما شهد توقيع عقد توطين وتوريد 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية.

كما شملت الأنشطة جولة تفقدية لعدد من مشروعات منطقة غرب بورسعيد، شهد خلالها سيادته افتتاح محطتين للصب السائل والجاف بميناء غرب بورسعيد.

كما شارك رئيس الوزراء في احتفالية مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أشار في كلمته إلى ارتفاع المخصصات المالية للبرنامج إلى نحو 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا.

كما استقبل سيادته 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من 80 دولة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من "منحة ناصر للقيادة الدولية"، حيث أشار إلى وصول عدد المشاركين بالمنحة إلى 600 مشارك من 90 دولة، وحوالي 34 مؤسسة وشراكة محلية وقارية ودولية.



وتناولت الإنفوجرافات اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا تنفيذ 468 مشروعًا للصرف الصحي، و719 شبكة للمياه، بالإضافة إلى 124 محطة مياه.

كما التقى رئيس الوزراء وزير الاتصالات لمتابعة الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري، إلى جانب استعراض منصة مبادرة "الرواد الرقميون".

وشملت أنشطة رئيس الوزراء، اجتماع سيادته لاستعراض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المقبل، إضافة إلى اجتماع آخر لمتابعة جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث وجه سيادته بصياغة محفزات لجذب المستفيدين لهذه المنظومة، مؤكدًا ما تحققه من وفر وعائد كبير للمستفيدين.

كما تفقد رئيس الوزراء منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث افتتح عدة مصانع أبرزها مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل، وشهد توقيع 4 تعاقدات مع المصنع بقيمة تعادل 34.5 مليار جنيه، كما افتتح توسعات شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، تفقد سيادته منجم السكري لإنتاج الذهب بمرسى علم، حيث اجتمع مع مسؤولي شركة "أنجلو جولد أشانتي" لبحث خطط العمل والتوسعات المستقبلية بالمنجم الذي تبلغ احتياطياته المؤكدة نحو 6.2 مليون أوقية، فيما تجرى حاليًا أعمال تنمية لتأكيد نحو 4.3 مليون أوقية إضافية لاحتياطيات المنجم.