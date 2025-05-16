شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحي وكورال في حفل ختام الأنشطة الطلابية بمعهد الخدمة الاجتماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، بختام الأنشطة الطلابية بالتزامن مع بدء امتحانات نهاية العام وانتهاء العام الدراسي 2024 - 2025، تحت رعاية الاستاذ الدكتور سهير على عبدالحليم قنديل ـ عميد المعهد، حيث أقيم الحفل الختامي للنشاط الفني، على مسرح المعهد بمدينة نصر، وهي العروض المشاركة أيضا في مسابقة الفنون المسرحية على مستوى المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.



صورة تذكارية لأعضاء هيئة التدريس مع الطلبة

وتضمن الحفل الختامي عرض لفريق "كورال خدمة اجتماعية"، ثم فقرة الغناء الفردي والعزف على الآلات الموسيقية لطلاب اللجنة الفنية، كما تضمن الحفل العرض المسرحي "أكلاشيه" من تأليف وإخراج محمد الغريب، بطولة عدد من طلبة اللجنة الفنية المعهد،



عميدة المعهد مع أبطال العرض المسرحي

من جانبها أشادت الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد، بالأداء والجهد المبذول من الطلاب وأن كل منهم قام بدور مؤثر للغاية خلال العمل، مقدمة التحية لهؤلاء الفنانين الشباب والتي تنبأت لهم بمستقبل مشرق فنيا وعلميا، كما أشادت أيضا بالجهد المبذول للجنة رعاية الشباب ودورها فى تشجيع هؤلاء الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة.



ممثلو وزارة التعليم العالي وأعضاء لجنة التحكيم

كما أعرب أحمد عبد المعطي، مسؤول النشاط الفني ووكيل إدارة رعاية الشباب بالمعهد، عن سعادته بهؤلاء الطلاب وموهبتهم الفنية والجهد الكبير الذي بذلوه فريق الإخراج والعمل خلال البروفات التى استمرت أحيانا لمنتصف الليل، مؤكدا أن كل فرد من أفراد العمل قام بدوره على أكمل وجه ولم يبخل بوقته أو جهده حتى خرج العرض بشكل جيد للغاية.



فريق المسرحية

حضر الاحتفالية السيد محمد الصافوري رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب، المهندس عبده صالح عبده مدير إدارة النشاط الفني بوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم المكونة المخرج والناقد المسرحي محمد نوير، المخرج والناقد المسرحي حمدي حسين والمايسترو محمود صفوت، كما حضر أعضاء هيئة التدريس برئاسة الأستاذ الدكتورة سهير قنديل عميد المعهد، الدكتور محمد شرشير وكيل المعهد لرعاية الشباب، الدكتور جمال موسى، سها عيد مستشار اللجنة الفنية، إكرام مصطفى مدير الإدارة وأحمد عبد المعطي مسؤول النشاط الفني ووكيل إدارة رعاية الشباب بالمعهد، بالإضافة إلى طلبة المعهد وبعض أسرهم.



العرض المسرحي



الغناء والكورال



جانب من العرض المسرحي



جانب من حضور الاحتفالية



صناع وأبطال مسرحية أكلاشيه



صورة تذكارية



عرض مسرحية أكلاشيه



عميد ووكيل المعهد



فريق الكورال خلال العرض



فريق الكورال























