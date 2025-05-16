شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الدقى التعليمية تعلن جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025..

جاء ذلك بناءً على توجيهات سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ورحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وهالة كمال مدير إدارة الدقي التعليمية، وإيمان كمال وكيل الإدارة.

ونشرت إدارة الدقي التعليمية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، جداول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع بمدارس الإدارة، وذلك على النحو التالي.

وحددت المدارس مجموعة من الضوابط والتعليمات، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك على النحو التالي:

- ممنوع منعًا باتًا دخول لجنة الامتحان بالتليفون المحمول.

-يمنع اصطحاب أي كتاب أو ورق خاص بالمادة أو بمادة أخرى مع الطالب داخل لجنة الامتحان.

- على كل طالب إحضار أدواته كاملة.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة الامتحانات قبل بدء الامتحان بوقت كافى.

- الالتزام بتعليمات الإدارة والمراقبين والملاحظين.

- الالتزام التام بالنظام داخل المدرسة واللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء تام.

- عدم تواجد أولياء الأمور أمام بوابات المدرسة أو محاولة الدخول للمدرسة أثناء الامتحانات.