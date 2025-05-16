شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بغداد تحتضن قمة لم الشمل العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بغداد تحتضن قمة لم الشمل العربى.. 15 توصية من لجنة الاستثمار بـ"الشيوخ" لتحقيق أهداف التنمية.. عادل إمام.. حكاية زعيم.. الفنان الكبير جسد بساطة المصريين وقدم نموذجا للسعى وراء الأهداف

واقرأ أيضا.. بغداد تحتضن قمة لم الشمل العربى.. القمة العادية تتزامن لأول مرة مع "التنموية" فى العراق.. الهدف تعزيز مسار اقتصادى لحل الأزمات الإقليمية والتأكيد على أولوية خطة مصر لإعادة إعمار غزة وتحقيق حياة كريمة للمواطن العربى فى الصدارة

15 توصية من لجنة الاستثمار بـ"الشيوخ" لتحقيق أهداف التنمية

250 شهيدا خلال 36 ساعة فى غزة.. إسرائيل تكثف عمليات الإبادة باستخدام أسلحة محرمة دوليا وترتكب مجازر جديدة لتسريع التطهير العرقى.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الأجنة المشوهة نتيجة الأسلحة المحرمة.. والوضع كارثى

عادل إمام.. حكاية زعيم.. الفنان الكبير جسد بساطة المصريين وقدم نموذجا للسعى وراء الأهداف

فى الذكرى الـ77 للنكبة.. وزير الثقافة الفلسطينى لـ"الخليج 365": حرب الاحتلال ضد الوعى والذاكرة لم تنقطع منذ 1948

وزير التموين يفتتح المرحلة الثانية من سوق اليوم الواحد.. تخفيضات تصل لـ30 %.. وشريف فاروق يستمع لآراء المواطنين حول السلع والأسعار

التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية.. تبدأ 29 مايو الجارى وتستمر حتى 12 يونيو 2025.. وقرابة 750 ألف طالب يؤدون الاختبارات