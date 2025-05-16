شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يلتقى نائب وزير الخارجية الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم في بغداد مع السيد "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا والنمو المتسارع في المجالات المختلفة، والحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين. وأشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون الثنائي في مشروع محطة الضبعة النووية، وكذلك مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن التعاون المشترك في قطاع السياحة.

وشهد اللقاء بحث التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة النفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، متناولًا الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة والرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. كما بحث الطرفان التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث توافقا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، واحترام وحدة وسلامة ليبيا. كما تم أيضاً تبادل وجهات النظر إزاء أخر المستجدات في سوريا والسودان.