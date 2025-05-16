شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال جزيرة كريت.. أستاذ زلازل يرد على احتمالية حدوث تسونامي والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن حدوث الزلازل في البحر يجعل البعض يربط بينها وبين إمكانية حدوث التسونامى، لافتا إلى أن حدوث التسونامى ليس بهذه السهولة وليس بالضرورة حدوث زلزال يعني حدوث تسونامي.

وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن التسونامي يحدث مع الزلازل الكبيرة والتي يكون عمقها سحطي ولها حركة رأسية وتجعل الموجة تتجه للشاطئ بارتفاعات كبيرة وهذا الأمر يتكرر في البحر المتوسط على فترات زمنية طويلة قد تصل لآلاف السنين .



يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، سجلت يوم الأربعاء الماضى الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات، والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.