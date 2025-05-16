شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى: الخروج من دائرة الحرب التحدى الأكبر لتطبيق خطة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تم إقرارها بالإجماع، وبالتالي فهي تحظى بالشرعية، إلا أن المعضلة الآن تتجلى في الخروج من دائرة الحرب، حتي يمكن تطبيق الخطة.

وأضاف زكي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة، أن الخطة عندما تم إقرارها عربيا كانت هناك هدنة في غزة، ولكن عاد العدوان مجددا، وبالتالي يبقى التركيز على وقف الحرب حتي يمكن اتخاذ خطوات فيما يتعلق بالخطة.

نفى السفير زكي ما يثار حوّل انسحاب أي دولة من القمة العربية، موضحا أن انهاء الخلافات بين الدول العربية يحتاج بعض الوقت، معربا عن أمله أن تحدث أشياء في المستقبل من شأنها إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.