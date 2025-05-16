شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك المركزى المصرى، عبر موقعه الإلكترونى، عن عدة وظائف شاغرة تتمثل في مهندس نظم ومهندس تأمين شبكات، ومهندس أول عمليات البحث والتطوير في مجال الأمن السيبرانى.

ويمكن التقديم على تلك الوظائف عبر قسم وظائف متاحة، على الموقع الإلكترونى الرسمي للبنك المركزى المصرى ومتابعة الخطوات المطلوبة مع قطاع الموارد البشرية.



ويعد البنك المركزى المصرى أهم مؤسسة اقتصادية في الدولة، وهو أحد الأجهزة الرقابية المستقلة التى نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ‏في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.



وظائف البنك المركزي



