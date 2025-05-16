شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح الجو الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على اليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالجمعة، 16 مايو 2025 05:35 م
قالت وسائل إعلام عبرية، إن سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على اليمن الآن.
وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن الغارات استهدفت الحديدة وميناء الصليف.
وبداية الشهر، قصفت إسرائيل أهدافًا في اليمن، بعد يوم من سقوط صاروخ باليستي على مطار بن جوريون الدولي.
وكان نتنياهو قد تعهد بالرد في الوقت والمكان اللذين تختارهما إسرائيل، ووعد يوم الأحد برد قوي.
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