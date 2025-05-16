شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسينالجمعة، 16 مايو 2025 05:30 م
نشرت مدارس المتفوقين الجدول المعدل لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 كالتالى:
الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية
الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)
الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية
الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)
الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)
الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)
الثلاثاء 1 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)
الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة
الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة
الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة.
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