شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لم أستشر إسرائيل قبل لقاء الشرع وإيران "تتعلم سريعا" وعلينا دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب دونالد ترامب عن دعمه لتقديم المساعدات للفلسطينيين، في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الامريكية بعد مغادرة أبو ظبي بقليل مختتما جولة في منطقة الخليج استمرت اربع أيام انه يتوقع الكثير من الأمور الجيدة خلال الشهر المقبل.

قال ترامب: "سكان غزة يتضورون جوعا .. الامر لا يحتمل .. أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل، وسوف نرى.. وعلينا أيضاً مساعدة الفلسطينيين.. كما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعا، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين".

وعن الانباء التي تفيد بوجود حالة من القلق في إسرائيل بعد اعتراف ترامب بالحكومة السورية، قال ترامب إنه لم يستشر حليفته إسرائيل في قرار الولايات المتحدة رغم شكوك إسرائيل الشديدة تجاه إدارة الرئيس أحمد الشرع، وأضاف على متن الطائرة: "لم أستشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسوريا" -في إشارة إلى إسرائيل.

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وفي تعليق على المفاوضات مع إيران، قال ترامب إن إيران بات لديها مقترح الإدارة الامريكية، وهي تعلم أن عليها التحرك بسرعة، وأضاف: "لديهم مقترح.. والأهم من ذلك أنهم يعلمون أن عليهم التحرّك بسرعة وإلا، فسيحدث أمر سيء".

ويوم الخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة تقترب جداً من التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، مضيفاً أن طهران وافقت "نوعاً ما" على الشروط، جاء ذلك بعدما قال مسؤول إيراني لشبكة NBC News في مقابلة، الأربعاء، إن إيران مستعدة للموافقة على اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية، الأربعاء، فرض عقوبات تستهدف الجهود الإيرانية لتصنيع مكونات الصواريخ الباليستية محلياً، بعد جولة رابعة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان بهدف حل الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وقال مسؤولون إن تلك الجولة انتهت مع توقع إجراء مفاوضات أخرى مع إعلان طهران الإصرار على مواصلة تخصيب اليورانيوم.

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