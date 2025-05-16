شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ زلازل بمعهد الفلك يوجه رسالة طمأنة للمواطنين بعد زلزل جزيرة كريت الأخير والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمود صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، أن الزلزال الذي حدث يوم 14 مايو في تمام الساعة الواحدة وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة وكانت قوته 6.2 درجة علي مقياس ريختر وسجلته محطات الشبكة القومية للزلازل والذى شعر به عدد كبير جدا من المواطنين في القاهرة الكبرى ومناطق الساحل الشمالي، كان مركزه جنوب شرق جزيرة كريت.

وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مركز الزلزال من المصادر النشطة زلزاليا، حيث يحدث فيه زلازل بصفه مستمرة لا نشعر بمعظمها إلا عندما تتعدى قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر .

ووجه أستاذ الزلازل رسالة طمأنه للمواطنين قائلا : عادة تأثير هذه الزلازل على مصر هو مجرد إحساس بها يسبب بعض الخوف والقلق لدى المواطنين خاصة سكان الساحل الشمالى والدلتا حتى القاهرة واحتمالية تسببها في أثار تدميرية على مصر ضعيفة جدا .



يذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد، سجلت يوم الأربعاء الماضى الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح وكانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات



والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.