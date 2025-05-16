شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: "لا أعرف إن كان نتنياهو راغبا فى التوقيع على صفقة رهائن أم لا" والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا يعرف إذا كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، راغبا في التوقيع على صفقة "رهائن" أم لا، وسنكتشف ذلك قريبا جدا، مؤكد "سنعمل مع الإسرائيليين من أجل إخراج "الرهائن".

وأضاف للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بعد مغادرة أبوظبي بقليل مختتماً جولة في منطقة الخليج استمرت أربعة أيام: "الرهائن" ليسوا في وضع جيد، وبعضهم في وضع جيد عن الآخر، والأمر يعتمد على المكان الذي هم فيه".

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إنه قلق بشأن الوضع الإنساني في غزة وسط حصار إسرائيلي مستمر منذ قرابة شهرين ونصف على دخول المساعدات إلى القطاع.

وتجنب روبيو انتقاد إسرائيل بسبب الحصار أثناء رده على أسئلة الصحفيين في أنطاليا، وكشف أيضا أنه تحدث في وقت سابق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.