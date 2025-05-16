شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يكشف حصيلة جولته الخليجية بالدولار.. ويؤكد: لست محبطًا والان مع تفاصيل الخبر

انهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جولة في دول الخليج استمرت لاربع أيام، اعلن خلالها عن اتفاقيات استثمارية مع السعودية وقطر والامارات بقيمة تتخطي 4 تريليون دولار في مجالات الدفاع والطيران والذكاء الاصطناعي وغيرها، حيث انضم اليه في الزيارة عدد من كبار رجال الاعمال الذين شاركوا في الصفقات.

وفقا لمجلة فوربس ، قيمة صفقات ترامب التجارية في الإمارات تجاوزت 200 مليار دولار أمريكي خلال زيارته يوم الخميس تتضمن الاتفاقية التزامًا بقيمة 14.5 مليار دولار أمريكي من شركة طيران بالاستثمار في 28 طائرة بوينغ 787 و777X أمريكية الصنع ، كما أعلن انه سيعمل مع أبو ظبي لبناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة

وفي قطر، وقع ترامب يوم الأربعاء اتفاقية لاستثمارات بين البلدين تتجاوز قيمتها 243.5 مليار دولار، وحدد خططًا لزيادة الاستثمار إلى 1.2 تريليون دولار، وفقًا لما ذكره البيت الأبيض وأعلن ترامب خلال خطاب ألقاه في قاعدة العديد الأمريكية أن الدوحة ستستثمر 10 مليارات دولار في منشأة عسكرية أمريكية، وستشتري أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 42 مليار دولار.

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وأفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الخطوط الجوية القطرية وافقت على شراء 210 طائرات بوينج بقيمة 96 مليار دولار، وهي أكبر صفقة يتفق عليها ترامب منذ وصوله إلى الشرق الأوسط ووقعت شركات اخري في مجال التكنولوجيا اتفاقيات لاستثمار مليار دولار في تكنولوجيا الكم وتطوير القوى العاملة في الولايات المتحدة.

الى جانب العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالدفاع مع قطر، بما في ذلك صفقة بقيمة مليار دولار لشراء قطر تكنولوجيا دفاع الطائرات المسيّرة من شركة "رايثيون آر تي إكس"، واتفاقية بقيمة ملياري دولار لشراء قطر طائرات مسيرة عن بعد.

ويوم الثلاثاء اعلن البيت الأبيض ان السعودية وافقت على استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، على الرغم من أن بعض المشاريع المدرجة قيد التنفيذ بالفعل، في حين وردت أنباء عن توقيع 145 صفقة إضافية بقيمة تزيد عن 300 مليار دولار في مؤتمر مستثمرين مصاحب حضره عدد من المليارديرات الأمريكيين وكبار رجال الأعمال وأضاف البيت الأبيض أن الاتفاقية التي وقعها ترامب تتضمن بقيمة 142 مليار دولار لشراء السعوديين معدات وخدمات عسكرية من أكثر من اثنتي عشرة شركة دفاعية أمريكية وشملت الاتفاقية أيضًا أعمالًا بقيمة تزيد عن ملياري دولار من قِبل شركات أمريكية في مشاريع البنية التحتية السعودية

وفي رحلة جوية بإطار جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، طرح صحفي سؤالا على ترامب قائلا:"هل تشعر بخيبة أمل من مستوى الوفد الذي أرسله الروس إلى تركيا؟"، فرد ترامب: "لا أعرف أي شيء عن الوفد. أنا لست محبطا من أي شيء! لماذا أشعر بخيبة أمل؟ لقد حصلنا للتو على 4 تريليون دولار!."

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