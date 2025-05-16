شكرا لقرائتكم خبر عن السيلفي الأخير.. إسرائيل تقتل عائلة بالكامل في بيت لاهيا شمال غزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد قطاع غزة مأساة إنسانية جديدة، بسبب الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، واستهدفت الطائرات اليوم الجمعة العديد من المنازل في شمال المدينة، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء.

ونسفت القنابل الإسرائيلية مربعات سكنية في بيت لاهيا شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد عائلة "السلطان" بالكامل، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سيلفي أخير جمع العائلة قبل ارتقائها.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدا، و120,214 مصابا، منذ 7أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 2,985 شهيدا، و8,173 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 109 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، و216 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 93 شهيدا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



السلفي الأخير لعائلة السلطان