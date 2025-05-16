شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: سلامة المصريين فى ليبيا أولوية قصوى.. ومستعدون للتعامل مع أى طارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشى، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة أوضاع المصريين المقيمين فى ليبيا، فى ضوء التطورات والأحداث الأمنية التى تشهدها بعض المناطق الليبية خاصة العاصمة طرابلس.

وأشار نائب وزير الخارجية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إلى أنه بتوجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي؛ فقد تم تشكيل غرفة عمليات تشارك فيها كل القطاعات المعنية بالوزارة من أجل المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين في ليبيا والاطمئنان عليهم، وتلقي أية استغاثات منهم والعمل على الاستجابة الفورية لطلباتهم وحل مشكلاتهم وتوفير الأمان لهم من خلال التواصل مع كل الأطراف.

وشدد على أن أمن وسلامة المصريين هو الأولوية الأولى للدولة في التعامل مع هذه التطورات ، وأن السلطات المصرية مستعدة للتعامل مع أي طاريء.



وأضاف أن هناك العديد من وسائل التواصل والاتصال التي تمت اتاحتها أمام المصريين في ليبيا لإبلاغ السفارة المصرية أو وزارة الخارجية بالقاهرة باي ظرف أو مشكلة يتعرض لها أي مواطن مصري على الأراضي الليبية، لافتاً إلى أنه شخصياً على تواصل مع العديد من الأفراد والمجموعات من المصريين والاطمئنان على حياتهم وسائر شئونهم.

وناشد المصريين في ليبيا بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والالتزام بتعليمات السلطات الليبية والمسارعة إلى الاتصال بالسفارة المصرية عند تعرض أي منهم لأي خطر، وذلك من خلال الأرقام والوسائل التي يتم الإعلان عنها باستمرار والتي يمكن الاطلاع عليها بالدخول على الموقع الرسمي للسفارة المصرية والصفحات الرسمية لوزارة الخارجية على وسائل التواصل الاجتماعي.

