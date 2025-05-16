شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية في شمال غزة والحصيلة ترتفع لـ53119 والان مع تفاصيل الخبر

استشهد وفُقد مئات الفلسطينين، وجرح العشرات جراء مجازر إسرائيلية مروعة في بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حتى فجر اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طواقم الإنقاذ ومتطوعون انتشلوا نحو 66 شهيدا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة جراء استهدافات الاحتلال المكثفة، فيما لا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الركام ولا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول بسبب تدمير الطرق، إذ يلجأ بعض المواطنين لانتشالهم وإخلائهم مشيا وعلى كارات تجرها دواب.

ولفتت، إلى أن الاحتلال شن قصفه على قطاع غزة باستخدام طائرات حربية ومروحيات وطائرات استطلاع وزوارق بحرية.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال استهدفت نحو 10 منازل مأهولة ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات عرف منها منازل لعائلات الزيناتي وأبو ركبة وخليل وأبو علبة وصالحة وطه والتتري في مخيم جباليا والكيلاني والسيد والغندور في بيت لاهيا.

وأضافت أن الشهداء والجرحى نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي ومستشفى العودة المكتظان بالمواطنين الذين توافدوا للتعرف على الشهداء وبحثا عن ذويهم المفقودين أو بحثا عن أشلاء لهم.

وأكدت أن القصف تخلله تقدم للاحتلال في بلدة بيت لاهيا واختطاف مواطنين من مركز إيواء.

وأشارت إلى أنه شوهدت عائلات تحمل أطفالها بعد منتصف الليل في عمليات نزوح آنية تحت القصف شمال غزة ومن منطقة القرارة شمال خانيونس، فيما تحاول عائلات أخرى الهروب لكنها لم تستطع لكثافة القصف.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53,119 شهيدا، و120,214 مصابا، منذ 7أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم الجمعة، بأن من بين الحصيلة 2,985 شهيدا، و8,173 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 109 شهداء، بينهم شهيد تم انتشاله، و216 إصابة، فيما بلغ عدد الشهداء منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 93 شهيدا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وهذه ورقة ببعض أسماء الشهداء:

بعض أسماء الشهداء