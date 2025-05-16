شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة العمل، طلبات التقديم على فرص عمل لعدد 4 مندوب مبيعات للعمل فى شركة بالمملكة العربية السعودية، وذلك إطار اهتمام الوزارة لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، براتب 7000 ريال شهريا.



وأوضحت الوزارة، أن الفرص الجديدة عبارة عن:

- عدد 4 مندوب مبيعات، والراتب 7 آلاف ريال سعودي.

مميزات فرص العمل:

- توفير السكن.

-تذكرة الطيران.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن من الشروط أن يكون السن من 30- 40 سنة، والمؤهل جامعي أو صيدلي، ويشترط خبرة في مجال بيع منتجات ( الفلير – والتقشير والبلازما)، وتحدث اللغة الانجليزية – القدرة على الاقناع والبيع.



علما بأن التقديم قد بدأ من الأربعاء الماضى 14 -5-2025 ،وينتهى اليوم الجمعة، ويتم ارسال السيرة الذاتية نسخة pdf على البريد الالكتروني التالي: [email protected]



فرص عمل



