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150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم

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  • 150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم 2/8
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  • 150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم 4/8
  • 150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم 5/8
  • 150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم 6/8
  • 150 ألف طالب بالجيزة يشاركون فى المراجعات المجانية لمديرية التعليم 7/8
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القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمد

الجمعة، 16 مايو 2025 04:26 م

تابع سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سير أعمال المراجعات المجانية النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل 21 إدارة تعليمية، من أقصى جنوب المحافظة إلى شمالها.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، إن الأسبوع الماضي، شهد انتظامًا لافتًا في حضور الطلاب بالمجموعات المجانية، والتي جاءت تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية محافظ الجيزة المهندس عادل النجار.

وأضافت أن عدد الطلاب المشاركين في المراجعات بلغ أكثر من 150 ألف طالب وطالبة، تلقّوا تدريبات دقيقة على نظام "البوكليت" المطبق في اختبارات نهاية العام، استعدادًا لاجتياز الامتحانات بثقة واقتدار.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن هذه المراجعات لا تمثل فقط دعامة تعليمية، بل هي رسالة طمأنة حقيقية لأولياء الأمور بأن الدولة جادة في تقديم بدائل قوية ومحترمة للدروس الخصوصية، تحقق الفائدة وترفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن ما يحدث اليوم على أرض الجيزة هو انعكاس حيّ لرؤية الدولة المصرية في توفير تعليم عادل ومجاني، مؤكدًا أن الطلاب يستحقون الأفضل، والمراجعات المجانية جاءت لتقول لكل ولي أمر: ابنك في أيدٍ أمينة".

ووجّه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ولجميع المعلمين الذين شاركوا في تقديم المراجعات، على جهدهم المشهود والتزامهم الصادق، مشيدًا بمديري المدارس الذين وفّروا بيئة تعليمية منظمة ومحفزة.

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المراجعات النهائية بإدارة منشأة القناطر التعليمية

 

 

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المراجعات النهائية بإدارة الصف التعليمية

 

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المراجعات النهائية بإدارة أوسيم التعليمية

 

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المراجعات النهائية بإدارة أبو النمرس التعليمية

 

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المراجعات النهائية بإدارة العجوزة التعليمية

 

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المراجعات النهائية بإدارة جنوب الجيزة التعليمية

 

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المراجعات النهائية بإدارة الواحات البحرية التعليمية

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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