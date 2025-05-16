شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: زيادة ملحوظة فى صادرات بعض المحاصيل الزراعية المصرية إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني برئاسة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن ذلك يأتي في إطار تكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

وأشار المنسي إلى أنه تم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز التعاون وتيسير انسياب حركة التجارة بين البلدين، وذلك خلال لقاءات حضرها ممثلو الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية والهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه الإنسان.

وأضاف أن عام 2024، شهد زيادة ملحوظة في صادرات بعض المحاصيل الزراعية المصرية إلى روسيا، مقارنةً بعام 2023، وعلى سبيل المثال البرتقال بنسبة 42.3%، حيث تم تصدير 297 ألف طن عام 2024 مقارنة بـ 208.7 ألف طن تم تصديرها إليها عام 2023، فضلاً عن اليوسفي الذي ازدادت صادراته إلى روسيا بنسبة 2.2 مرة، من 83.8 ألف طن عام 2023 إلى 181.5 ألف طن عام 2024.

وأوضح أنه في عام 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ازدادت صادرات بطاطس المائدة المصرية الطازجة إلى روسيا بمقدار 4.6 مرات، حيث تم خلال الفترة نفسها من عام 2024 تصدير 59.3 ألف طن، وبلغت هذا العام 274.5 ألف طن، كما ازدادت صادرات البصل بنسبة 71.9%، من 7.6 ألف طن إلى 13 ألف طن.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن الجانبين اتفقا على تيسير حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا، حيث طلب الجانب الروسي أن تكون مصر مصدراً لعدة سلع زراعية أخرى بديلاً عن بعض الدول نظراً للمزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية والجودة المشهود بها.

وشارك ممثلو الحجر الزراعي المصري أيضاً في الاجتماعات الجانبية لرجال الأعمال من دولة روسيا، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم دراسة مقترح قيام أكبر سلاسل السوبر ماركت الروسية بإنشاء محطات فرز وتعبئة بالأراضي المصرية لتصدير المنتجات من مصر إلى روسيا الاتحادية بما يتوافق مع متطلبات سلاسل السوبر ماركت ووجود برنامج للتصدير مباشرة على مدار العام.

