رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يسلم شهادات الاعتماد لـ82 منشأة صحية

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القاهرة - سامية سيد - شهد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "GAHAR EGY-CAP" والتي ضمت 52 متدربا من مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، بتخصصات متنوعة شملت: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، وأطقم التمريض، تم تأهيلهم علميا وعمليا للعمل في مجال تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها دعم وتمكين الكوادر الصحية، ونقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من قدرة العاملين في القطاع على مواكبة متطلبات الجودة والتحسين المستمر، ويضمن تقديم خدمات آمنة وفعالة للمرضى.

وأوضح د.أحمد طه، أن البرنامج التدريبي "GAHAR EGY-CAP" ، والمعتمد من المجلس الصحي المصري، يمثل استثمارا حقيقيا في مستقبل المنظومة الصحية في مصر، لما يوفره من محتوى علمي متطور يواكب المعايير العالمية، ويسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة جهود التميز المؤسسي داخل منشآتهم.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر "احتياجاتنا تتغير.. معاييرنا تتطور" الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بحضور د.خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية - وزير الصحة والسكان، د.محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، د.هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، د.محمد معيط، وزير المالية السابق ورئيس المجموعة العربية لصندوق النقد الدولي، د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، د.محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الصحي، ورؤساء الهيئات، وخبراء الجودة، وممثلي المستشفيات والجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، بقاعة المسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية

كما توجه د.أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بخالص التهنئة للخريجين، مؤكدا على أنهم يمثلون قادة المستقبل نحو توفير الأمان الصحي في مصر، وشركاء فاعلين في تحقيق رؤية الهيئة نحو منظومة صحية متكاملة تركز على رضا وسلامة المرضى.

ومن جانبهم، أعرب خريجو البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للهيئة على ما وفرته من محتوى تدريبي شامل، وبيئة تعليمية محفزة، ودعم مستمر طوال فترة التدريب، مؤكدين أن المشاركة في البرنامج تعد نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية، لدورها في تعزيز معارفهم ومهاراتهم التطبيقية، ومنحتهم الثقة في أداء مهامهم على أسس علمية ومنهجية حديثة.

وعلى هامش المؤتمر، قام رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتسليم شهادات الاعتماد لـ82 منشأة صحية نجحت في استيفاء وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن "GAHAR"، والمعتمدة دوليا من منظمة "الإسكوا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الهيئة بدورها في تعزيز جودة الرعاية الصحية بمصر ، وتوسيع نطاق المنشآت المعتمدة بمختلف القطاعات والمحافظات.

شارك بالحضور من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: د.أية نصار، نائب رئيس الهيئة، د.خالد عمران، د.ميهي التحيوي، د.ولاء عبداللطيف، د.ايمان الشحات، د.سيد العقدة، د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس الادارة بالهيئة، د.نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، ومديري وأعضاء الادارات بالهيئة وفروعها بالمحافظات.