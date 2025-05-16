شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد باجراءات العراق لتسهيل التغطية الصحفية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، اليوم الجمعة، أن العراق اتخذ إجراءات محكمة لتسهيل التغطية الصحفية لقمة بغداد، مشيدا بدوره الهام في تطوير العمل العربي المشترك ومعتبرا أن قمة بغداد فرصة لنقل رسائل قوية بحتمية التضامن والتلاحم العربي.

وقال خطابي ان "انعقاد القمة العربية فوق أرض العراق الشقيق يحمل دلالة عميقة، بحكم وزن العراق في المحيط العربي ودوره الأساسي في تعزيز روابط التضامن والتنسيق بين الدول الأعضاء، لأجل مواجهة كل التحديات المطروحة بروح من التضامن المسؤولية ".

وأضاف ان الجميع يستشعر الظرفية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما يتطلبه الوضع العربي من وقفة جماعية لاستشراف رؤية مستقبلية للتعامل مع القضايا السياسية و التنموية، مشيرا إلى انعقاد القمة الاقتصادية التنموية بعد انتهاء القمة الـدورية العادية ، في سياق التعامل مع القضايا التي تهم التنمية البشرية، و تناول كل المشاريع والرؤى الكفيلة بتنمية الإنسان العربي، للنهوض بالعالم العربي، وجعله فضاءً فاعلاً ومهماً في المشهد الدولي".

وقال السفير خطابي إن "التسهيلات والترتيبات المحكمة التي تم اتخاذها على أعلى مستوى، فيما يتعلق بالإعلام من طرف اللجنة العليا بإشراف رئيس الوزراء عامل مهم لتسهيل الأداء وتمكين الصحفيين من تغطية اعمال هاتين القمتين في احسن الظروف "



