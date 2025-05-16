شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: وقف إطلاق النار فى غزة أولوية والقاهرة تبذل جهودًا حثيثة والان مع تفاصيل الخبر

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر قدمت عرضًا شاملًا أمام وزراء الخارجية العرب حول الجهود المكثفة التي تبذلها، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا هو أولوية المرحلة الحالية.

وقال عبدالعاطي، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تركز على "وقف عملية القتل الممنهج بحق المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، في ظل المجاعة المتفاقمة داخل القطاع"، مضيفًا أن الجهود مستمرة للوصول إلى اتفاق دائم، يعقبه مباشرة عقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القاهرة.

وفي رده على سؤال حول وجود مؤشرات إيجابية في هذا المسار، أوضح الوزير أن هناك "قدرًا أكبر من التفاهم من الجانب الأمريكي بشأن الوضع الكارثي على الأرض، وأهمية وقف إطلاق النار، وتأمين إطلاق سراح الرهائن مقابل الوقف الكامل للأعمال العدائية وإدخال المساعدات".

واستدرك عبدالعاطي بأن "المشكلة الكبرى تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن مصر سبق أن نجحت، بموجب اتفاق 19 يناير الماضي، في تحقيق تقدم ملموس تمثل في إطلاق سراح أكثر من 31 رهينة في المرحلة الأولى من الاتفاق.