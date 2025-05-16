شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان بالجيزة تحتفل بعيد ميلاد الزرافتين شهد وفرح والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل حديقة حيوان الجيزة اليوم بعيد ميلاد الزرافتين شهد وفرح السادس اللتان تم استقدامها إلى الحديقة عام 2021، من جنوب أفريقيا، طبقا للاشتراطات الدولية، ومن خلال برامج تبادل الحيوانات المهددة بالانقراض لحل مشاكل التكدس أو العجز فى بعض الحيوانات البرية.

وأعلنت شركة حدائق المتخصصة فى إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية والمسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتى الأورمان والحيوان بالجيزة، أن الافتتاح الرسمى أمام الجمهور سيكون فى سبتمبر 2025، حيث تسعى الشركة إلى تقديم تجربة ترفيهية مميزة وعلى أعلى المستويات العالمية من خلال التحالف مع نخبة من الاستشاريين العالميين والخبراء المتخصصين لضمان أعلى معايير رعاية الحيوانات، والحفاظ على التراث، وصيانة الحدائق النباتية، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بمزيج من الترفيه والتراث التاريخى.



الزرافتين شهد وفرح