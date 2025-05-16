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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير عيادة طبية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للتواجد لأى طوارئ داخل مقر سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، حيث افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السوق اليوم الجمعة ضمن المرحلة الثانية بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المعنية

وحرصت وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على توفير جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة والسلع غير الغذائية مثل المنظفات بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد ضمن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة اليوم الجمعة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح المرحلة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية .



طرح منتجات السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن المرحلة الثانية



طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر



اقبال المواطنين على شراء المنتجات بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن افتتاح المرحلة الثانية



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر المنتجات الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر



الدكتور شريف فاروق وزير التموين يوجه باسمرار طرح السلع السلع للغذائية بأسواق اليوم الواحد



الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير تحرير الخليج 365 وعادل الخطيب نائب رئيس الشركة



توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر



توفير عيادة طبية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر



خلال تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بعد افتتاحه



سوق اليوم الواحد يوفر المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة