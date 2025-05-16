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توفير عيادة طبية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير عيادة طبية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية للتواجد لأى طوارئ داخل مقر سوق اليوم الواحد بمدينة نصر، حيث افتتح  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية السوق  اليوم الجمعة ضمن المرحلة الثانية بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممثلي الجهات المعنية 

وحرصت وزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على توفير جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والطازجة والدواجن المجمدة والخضراوات والفاكهة والسلع غير الغذائية مثل المنظفات بأسعار مخفضة بأسواق اليوم الواحد ضمن افتتاح المرحلة الثانية من المبادرة اليوم الجمعة.

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح المرحلة الثانية من مبادرة سوق اليوم الواحد بعد نجاح المرحلة الأولى وانتشارها في مختلف المحافظات الجمهورية على مدار الأشهر الماضية .

طرح منتجات السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن المرحلة الثانية
طرح منتجات السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن المرحلة الثانية

 

طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

 

اقبال المواطنين على شراء المنتجات بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن افتتاح المرحلة الثانية
اقبال المواطنين على شراء المنتجات بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر ضمن افتتاح المرحلة الثانية

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر المنتجات الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر المنتجات الغذائية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

 

الدكتور شريف فاروق وزير التموين يوجه باسمرار طرح السلع السلع للغذائية بأسواق اليوم الواحد
الدكتور شريف فاروق وزير التموين يوجه باسمرار طرح السلع السلع للغذائية بأسواق اليوم الواحد

 

الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير  تحرير الخليج 365 وعادل الخطيب نائب رئيس الشركة
الدكتور علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكاتب الصحفي مدحت وهبة مدير  تحرير الخليج 365 وعادل الخطيب نائب رئيس الشركة

 

توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

 

توفير عيادة طبية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
توفير عيادة طبية بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

 

خلال تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بعد افتتاحه
خلال تفقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين سوق اليوم الواحد بمدينة نصر بعد افتتاحه

 

سوق اليوم الواحد يوفر المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة
سوق اليوم الواحد يوفر المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة

 

طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر
طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بمدينة نصر

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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