"المصرية للتربية والعلوم والثقافة" تبحث تعزيز التعاون مع جامعة شنغهاى الصينية المفتوحة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بوفد جامعة شنغهاي الصينية المفتوحة لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في مجال تمكين التعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن فريد عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والصين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة شنغهاي المفتوحة يُعد نموذجًا متميزًا لأهمية الشراكات الدولية، وكذا فتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين البلدين، من خلال توسيع نفل موارد التعليم، خاصة وأن هذا التوسع سيوفر فرصًا ثمينة للطلاب والأساتذة لاكتساب خبرات جديدة وتبادل المعرفة والثقافات، مما يُعزز التعاون والشراكة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتمكين التعليم من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة وفاء الشربيني، مساعد الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الدولي، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الإيسيسكو، والسيدة آمال محمد، مسؤولة برنامج التعليم في المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

ومن الجانب الصيني حضر تشانغ جين، نائب رئيس جامعة شنغهاي المفتوحة، ويونغ مينغ، مدير المدرسة الثانوية التكنولوجيا بجامعة شنغهاي، وشين تشي بينغ نائب مدير مكتب بناء وإدارة تكنولوجيا المعلومات، ومركز موارد التعلم في جامعة شنغهاي المفتوحة، ودوان هونغتاو نائب مدير مركز شنغهاي للبحوث والتطوير في مجال الثقافة الإلكترونية في التعليم، وهان يو نائب رئيس قسم مكتب التبادل الدولي بجامعة شنغهاي المفتوحة.